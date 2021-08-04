Добровинский раскрыл план действий в случае смягчения приговора Ефремову

Адвокат Александр Добровинский рассказал, что будет делать, если актёру Михаилу Ефремову смягчат наказание за смертельное ДТП в результате рассмотрения жалобы на приговор 15 сентября. Свои планы защитник потерпевшей стороны раскрыл в беседе с NEWS.ru.

Я пожелаю ему всего хорошего и схожу поужинать, — заявил Добровинский.

Он подчеркнул, что позиция его подзащитных не изменилась: они против смягчения наказания артисту.

Ранее Добровинский заявил, что его рассмешила жалоба адвокатов Ефремова на приговор. Он назвал её «несуразной». При этом защитник потерпевшей стороны заявил, что актёру с самого начала не везло с адвокатами. По мнению Добровинского, предстоящее рассмотрение жалобы не изменит приговор Ефремова.

Рассмотрение жалобы на приговор артисту состоится 15 сентября. Адвокаты просят смягчить ему наказание за смертельное ДТП из-за выплаты компенсаций за моральный ущерб, благотворительной деятельности актёра и состояния его здоровья.

В жалобе говорится о проблемах с психикой у Ефремова. При этом сторона потерпевших выступает против смягчения наказания.

Михаил Ефремов 8 июня 2020 года устроил смертельное ДТП с участием фургона, водитель которого погиб. Актёр находился в нетрезвом состоянии. В настоящее время он отбывает наказание в виде 7,5 года лишения свободы в Белгородской области в исправительной колонии № 4.