Ефремов попросил смягчить наказание из-за расстройства психики

Защита актёра Михаила Ефремова подала кассационную жалобу на приговор за смертельное ДТП. У артиста развилось психическое заболевание, пишет РЕН ТВ.

Юристы выразили уверенность , что суд не полностью учёл смягчающие обстоятельства. По их словам, актёр занимался благотворительностью, неоднократно извинялся перед родными погибшего Сергея Захарова, а также выплатил им более 4,5 миллиона рублей компенсации.

Адвокаты отметили, что из-за тюремного заключения у знаменитости развилось расстройство психики. Какое именно — не уточняется, однако сторона защиты отметила, что у Ефремова также имеется алкогольная зависимость. Помимо этого, ещё одним смягчающим обстоятельством представители актёра назвали нахождение на его иждивении родственников, в том числе безработной жены.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев.

Ранее адвокаты Михаила Ефремова попросили передать уголовное дело актёра на новое апелляционное рассмотрение