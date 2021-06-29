Михаил Ефремов изменил отношение к аварии перед судом о смягчении приговора

Советский и российской актёр Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП в центре Москвы, изменил своё отношение к происшествию накануне суда о смягчении приговора. Ему тяжело обсуждать последствия аварии, заявил в разговоре с порталом StarHit адвокат артиста Пётр Хархорин.

Юрист отметил , что его клиент «стал намного серьёзнее», к нему «пришло покаяние — по-настоящему» и превратилось во «внутреннее чувство».

Считаю, что положительных изменений очень много. Я не врач, но вижу, что и тяга к алкоголю у него (Михаила Ефремова. — NEWS.ru) пропала. Больше синдром алкогольной зависимости не влияет на его психологическое состояние. Похудел он, да, но это ведь не плохо, — подчеркнул Хархорин.

Представитель Ефремова добавил, что артист похудел в колонии, правда, «прежде всего из-за душевных переживаний». Но адвокат считает, что в местах заключения прибавляют в весе «только бомжи», считающие тюремное меню «райской пищей». Хархорин отметил, что никаких психических отклонений сейчас у актёра нет, как предполагалось в СМИ.

ДТП с участием Михаила Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд сократил срок наказания на шесть месяцев. Позже защита Ефремова подала кассационную жалобу на приговор за смертельное ДТП.

Юристы выразили уверенность, что суд не полностью учёл смягчающие обстоятельства. По их словам, актёр занимался благотворительностью, неоднократно извинялся перед родными погибшего Сергея Захарова, а также выплатил им более 4,5 млн рублей компенсации. Ранее адвокаты Михаила Ефремова попросили передать уголовное дело актёра на новое апелляционное рассмотрение.