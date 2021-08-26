«Дам ему подзатыльник»: Жорин ответил на вызов Джигурды биться на ринге

Звёздный адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru отреагировал на вызов Джигурды, который заявил, что юрист неоднократно обманывал клиентов, а также лично его и его супругу, на бой. Жорин отказался биться с шоуменом на ринге.

Мне видится, что я не очень гармонично буду смотреться в этом фрик-шоу с его участием. Лучше пусть вызывает себе подобных, валяется в грязи или участвует в соревнованиях «кто дальше плюнет». Мне это ни к чему. Но если он хочет, то пожалуйста, может приехать в мой офис без камер и публики. Я дам ему подзатыльник, нет проблем, — ответил адвокат.

Жорин сказал, что удивлён тому, что СМИ тиражируют постоянные вызовы «не очень здорового человека». По его словам, Джигурда болен как психически, так и физически.

Возможно, это связанное с его богатым опытом употребления наркотиков, — предположил он.

Адвокат напомнил предысторию конфликта, пересказав своё видение ситуации. Около пяти лет назад он вёл бракоразводный процесс Джигурды, представляя интересы Марины Анисиной. Напомним, что в 2007 году девушка приняла участие в телешоу канала «Россия 1» «Танцы на льду. Бархатный сезон», где выступала в паре со скандальным шоуменом. 23 февраля 2008 года они поженились, а в 2016-м после долгих разбирательств развелись. Анисина родила Джигурде сына и дочь, с которыми после развода уехала во Францию.

Сергей Жорин и Марина Анисина фото из личного архива

Он приревновал [к Жорину] и стал всячески провоцировать меня. А потом внезапно сам написал на меня заявление в полицию, где заявил , что находится в прединсультном состоянии и я якобы избил его. Это, конечно, была тоже ложь. К слову, Марина Анисина осталась довольна моей работой адвоката. Все его вызовы выглядят не столько смешно, сколько грустно, — отметил Жорин.

Также адвокат подчеркнул: Джигурда зачастую на публике говорит одно, а в лицо совсем другое. Так, однажды Жорин встретил его, возвращаясь из Венеции. По словам адвоката, он не упустил возможности поинтересоваться причиной его резких высказываний.

Он как ни в чём не бывало постарался приобнять меня и дружеским мурчащим голосом заявил: «Ну что ты, Серёжа, я уважаю тебя, ты защищал Александра Пороховщикова...» Словом, всё это выглядело отвратительно, — заключил он.

Несколько часов назад Джигурда записал видеообращение, в котором вызвал на бой адвоката.

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