Моргенштерн озвучил гонорар, за который готов драться по правилам ММА

Известный российский рэпер Алишер Валеев, более известный под псевдонимом Моргенштерн, озвучил гонорар, за который он был бы готов драться по правилам смешанных боевых искусств (ММА). Сумму он назвал во время интервью для YouTube-канала «Руки выше».

Смотря против кого. Если против какого-то убийцы, который меня размажет, то зачем оно мне надо? А если я пойму, что после этого поединка я останусь в живых, мне, в принципе, этой цифры хватит, — рассудил Моргенштерн.

По мнению рэпера, $20 млн вполне достаточно за одно его выступление в октагоне. Моргенштерн заявил, что этой суммы вполне хватит для того, чтобы всю оставшуюся жизнь ничем не заниматься и не нуждаться в деньгах. Несмотря на то что недавно рэпер был раскритикован некоторыми бойцами ММА, он считает их «коллегами по цирку», которые пытаются набрать популярность за счёт высказываний в его адрес.

Ранее Моргенштерн осудил твит Конора Макгрегора, в котором тот пошутил про смерть Абдулманапа Нурмагомедова.