Кончаловский назвал Домогарова «театральным животным»

Режиссёр Андрей Кончаловский прозвал Александра Домогарова «театральным животным» за большую любовь к сцене. Актёр действительно трепетно относится к участию в спектаклях и считает, что на сцене каждый виден как на ладони, сообщает «Вечерняя Москва».

Потому что на сцене ты дышишь, ты ходишь, ты сиюминутно существуешь, — пояснил свою позицию актёр.

Домогаров отметил, что в отличие от кино — в театре кадра не переснять, к тому же на сцене надо откинуть штампы и ни в коем случае не повторяться. Что же касается кино, 58-летний актёр по-прежнему находится на пике востребованности и считает кино и телевидение фантастическими, так как они гарантируют большой охват зрителей. Однако работу в театре народный артист России считает более связанной с профессионализмом.

Ранее актёр театра и кино Александр Домогаров высказался о кумирах современной молодёжи, вспомнил собственное детство и назвал блогера Даню Милохина богом.