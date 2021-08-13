Талызина раскрыла детали съёмки музыкальной сцены «Иронии судьбы»

Талызина Валентина с Лией Ахеджаковой в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Черновой вариант культовой советской ленты Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975) показался изначально скучным. Позже «поползли» слухи, что мэтр «наконец-то проваливается», рассказала NEWS.ru актриса Валентина Талызина. В картине она сыграла подругу главной героини Нади Шевелёвой (Барбара Брыльска) — Валю. Она также раскрыла детали съёмок знаменитой музыкальной сцены.

Напомним, именно голосом Талызиной говорит Надя Шевелёва. Собеседница отметила, что именно музыка композитора Микаэла Таривердиева сделала картину такой, какая она есть.

Когда снималась музыкальная сцена с песней «Вагончик тронется, перрон останется», Барбара Брыльска учила её под фонограмму Пугачёвой три дня с радиоприёмником. А Рязанов, когда уже все пришли на съёмку, сказал, что мы тоже поём. Мы ни мотива не знали, ни музыки, ни слов, — призналась Талызина.

Артистка добавила, что она и Лия Ахеджакова «были настолько забитые, что и сказать ничего не сказали». С ними порепетировали 15 минут и отправили в кадр.

Спели так, как бог на душу положит. И съёмочная группа поползла. Мы так врали, что невозможно. А Таривердиев сидел за такими ширмочками где-то далеко в павильоне и смотрел это всё по монитору, как готовый фильм. Рязанов подошёл к Таривердиеву и попросил: «Микаэл, ну научи их хоть как-нибудь петь». А тот сказал: «Их не научишь никогда», — вспомнила актриса.

15 августа Таривердиеву исполнилось бы 90 лет. О его творчестве и жизненном пути читайте в ближайшее время в большом материале NEWS.ru.

Ранее Талызина рассказала о некоторых деталях съёмок «Иронии судьбы». По словам Талызиной, квартиры, в которых жили герои картины, снимались в районе проспекта Вернадского. Там даже на одном из домов висела памятная табличка, что здесь «жил Женя Лукашин из комедии Эльдара Рязанова».