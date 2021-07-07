Уволившийся Виктор Сухоруков раскрыл, кто для него «царь и бог»

Народный артист России Виктор Сухоруков накануне ушёл из Театра имени Моссовета. В разговоре с порталом StarHit он раскрыл, что причинами стали отсутствие работы в текущем сезоне и несложившиеся отношения с новым худруком — Евгением Марчелли. Артист добавил, что для него «царь и бог» — зритель, а не художественный руководитель.

Но никаких конфликтов у меня с ним (с Евгением Марчелли. — NEWS.ru) не было, не надо ничего фантазировать. Потому что даже разговоров не было! Мы не стали ближе ни на одну беседу с сентября прошлого года, — рассказал Сухоруков.

Актёр отметил, что он «не стал ближе» с Марчелли «ни на одну беседу» с сентября 2020-го и с момента назначения нового худрука ничего о нём не слышал: «не общался, не пил, не курил, не работал», в репертуаре Сухорукова также нигде не оказалось. Он попросил не искать сенсаций из своего увольнения и добавил, что на сцене Театра имени Моссовета «много героев, много счастливых и талантливых людей».

В беседе с телеканалом «Звезда» Сухоруков подчеркнул , что «не бунтовал», уволился по собственному желанию и что для него просто началась новая жизнь.

Я понял, что неинтересен новому руководству. Но это уже внутренние, «кухонные» дела — я не из тех, кто выгребает сор из избы. <...> Я сейчас читаю, что Евгений Марчелли говорит, что я устал. Да не было такого разговора! И это меня и побудило уйти, — добавил артист.

Сухоруков окончил ГИТИС и долгое время служил в разных театрах Москвы и Петербурга. Кинолюбители знают его также по ролям в кино. Среди фильмов, в которых снялся Сухоруков, «Комедия строгого режима», «Остров», «Не хлебом единым» и другие.

Ранее сообщалось, что после письма президента МХАТа имени Горького народной артистки СССР Татьяны Дорониной в московских театрах стали менять руководство. Новые директора назначены в «Современнике» и Театре имени Моссовета.