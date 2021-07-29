Единственный сын Иннокентия Смоктуновского попал в психбольницу

Единственный сын знаменитого советского актёра Иннокентия Смоктуновского (1925-1994) Филипп был принудительно отправлен на лечение в психиатрическую больницу. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Это здоровье человека, это личная информация, — прокомментировала сложившуюся ситуацию сестра Филиппа Мария.

В последнее время Филипп Смоктуновский вёл затворнический образ жизни, почти не ел и перестал следить за собой. По заверениям врачей, причиной такого поведения является не осознанное решение бывшего актёра, а серьёзные психологические проблемы.

Филипп Смоктуновский должен был пойти по стопам отца, однако не смог закончить театральное училище имени Щукина. Несмотря на это, ему удалось получить несколько ролей в театре и кино, но пристрастие к алкоголю и халатное отношение к своим обязанностям привело к тому, что Филиппу пришлось попрощаться с карьерой актёра и заняться переводами научно-фантастической литературы.

Ранее актёр Игорь Регнер был госпитализирован с тупыми травмами груди и множественными переломами.