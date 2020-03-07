https://static.news.ru/photo/dbb6196a-6084-11ea-8997-fa163e074e61_660.jpg Алексей Макаров Фото: Алексей Макаров/vk.com

Актёр Алексей Макаров летал в Омск, чтобы похоронить свою бабушку, Ольгу Пантелеевну. Она является матерью актрисы Любови Полищук.

Женщина скончалась в возрасте 91 года, пережив свою знаменитую дочь на 13 лет.

Как сообщил портал Teleprogramma, Ольга Пантелеевна всю жизнь прожила в Омске и отказывалась переехать в Москву, как предлагал Макаров. Последний раз актер её видел за два месяца до смерти. Он прилетел на день рождения бабушки.

По рассказам соседей, после смерти матери Любови Полищук в Омске осталась её квартира примерной стоимостью в три миллиона рублей. Возможно, актёр вступит в борьбу за наследство. Кроме Макарова у Ольги Пантелеевны осталась дочь Валентина, которая в последние годы жила с ней.

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