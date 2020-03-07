Актёр Алексей Макаров летал в Омск, чтобы похоронить свою бабушку, Ольгу Пантелеевну. Она является матерью актрисы Любови Полищук.
Женщина скончалась в возрасте 91 года, пережив свою знаменитую дочь на 13 лет.
Как
По рассказам соседей, после смерти матери Любови Полищук в Омске осталась её квартира примерной стоимостью в три миллиона рублей. Возможно, актёр вступит в борьбу за наследство. Кроме Макарова у Ольги Пантелеевны осталась дочь Валентина, которая в последние годы жила с ней.
Ранее NEWS.ru писал о том, что актёр Алексей Панин в очередной раз оскорбил жителей России. По его словам, 70% россиян являются закомплексованными и ущербными.
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