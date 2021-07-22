Домогаров назвал себя «старпёром», а Милохина — богом

Российский актёр театра и кино Александр Домогаров высказался о кумирах современной молодёжи, вспомнил собственное детство и назвал блогера Даню Милохина богом. Об этом сообщает StarHit.

У них (у блогеров. — NEWS.ru) что, есть задача научиться чему-то? Да, наверное, у 30%. У них что, есть задача овладеть какой-нибудь серьёзной профессией? Да, наверное, у 30–40%. У остальных нет такой задачи. Даня Милохин для них бог, — посетовал Домогаров.

Своими мыслями актёр поделился со школьниками во время посещения крымского фестиваля «Алые паруса Артека», где представил трогательный фильм «Пальмы», срежиссированный его сыном. Картина повествует об овчарке, которая бесконечно дожидается своего хозяина в аэропорту. Домогаров пообщался с молодёжью и отметил, что у современных подростков сильно изменились интересы. Рассуждая о новом времени, актёр назвал себя «старпёром».

Артист также поделился воспоминаниями о собственных поездках в детские лагеря. Домогаров отметил, что в «Артек» попасть у него не получилось, но и в «Орлёнке» было очень весело: поначалу будущему актёру не понравилась обстановка детского лагеря, но он скоро привык и даже остался на вторую смену.

Ранее Домогаров заявил, что планирует свадьбу в 2021 году. Кто станет четвёртой избранницей актёра, пока неизвестно.