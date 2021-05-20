Домогаров собрался жениться в четвёртый раз

https://static.news.ru/photo/9f54a5be-b96f-11eb-adba-96000091f725_660.jpg Александр Домогаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актёр Александр Домогаров в эфире YouTube-шоу «Миронов де-факто» заявил, что в 2021 году он женится в четвёртый раз.

При этом он подчеркнул, что о своём окончательном решении он сообщит только близким людям.

Я, будучи умным человеком, в достаточно почитаемом возрасте предпочту промолчать. Это произойдёт в 2021 году. Не исключён такой вариант. А кто моя избранница — я не скажу. Я к этому привыкший. К этой долбёжке жёлтой прессы. А вот мой человек может оказаться не очень сильным, — пояснил актёр.

По его словам, они с будущей супругой уже давно вместе и она понимает, что может последовать за свадьбой. Домогаров признался, что «боится за людей».

В ответ на вопрос ведущего, последняя ли это свадьба, актёр в шутку отметил: «Седина в бороду, а бес в ребро».

В декабре 2020 года появилась информация, что Домогаров успел тайно жениться на новой возлюбленной, танцовщице Татьяне Степановой. 35-летняя Степанова случайно «засветила» кольцо на безымянном пальце. Однако несмотря на отношения Домогарова с возлюбленной, которая младше его на 22 года, и на то, что их очень часто видят вместе, оба они не говорят о браке.