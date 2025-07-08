Украина теряет территории быстрее, чем Федеральное бюро расследований США досье на осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. Так он ответил на заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что президент России Владимир Путин «бросает вызов усилиям» по урегулированию украинского конфликта.

Украина теряет территории быстрее, чем ФБР досье на Эпштейна, — написал Боуз.

Ранее ФБР и Минюст США пришли к выводу, что обвиненный в торговле сексуальными услугами и педофилии Эпштейн не вел список клиентов и не шантажировал влиятельных людей. В ведомствах добавили, что финансиста не убивали в тюрьме, он сам покончил с собой. В СМИ отметили, что власти США не хотят раскрывать больше информации по делу, так как это может привести к «обвинениям в правонарушениях» против невиновных людей.

До этого миллиардер Илон Маск заявлял, что американский лидер Дональд Трамп фигурирует в деле Эпштейна. Бизнесмен написал это в соцсети X, поставив тег с адресом аккаунта главы США, но позже выразил сожаление из-за своих слов.