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08 июля 2025 в 10:33

Критикующему Россию сенатору США ответили шуткой о территориях Украины

Журналист Боуз напомнил сенатору Грэму, что Киев быстро теряет территории

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Украина теряет территории быстрее, чем Федеральное бюро расследований США досье на осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз. Так он ответил на заявление американского сенатора Линдси Грэма о том, что президент России Владимир Путин «бросает вызов усилиям» по урегулированию украинского конфликта.

Украина теряет территории быстрее, чем ФБР досье на Эпштейна, — написал Боуз.

Ранее ФБР и Минюст США пришли к выводу, что обвиненный в торговле сексуальными услугами и педофилии Эпштейн не вел список клиентов и не шантажировал влиятельных людей. В ведомствах добавили, что финансиста не убивали в тюрьме, он сам покончил с собой. В СМИ отметили, что власти США не хотят раскрывать больше информации по делу, так как это может привести к «обвинениям в правонарушениях» против невиновных людей.

До этого миллиардер Илон Маск заявлял, что американский лидер Дональд Трамп фигурирует в деле Эпштейна. Бизнесмен написал это в соцсети X, поставив тег с адресом аккаунта главы США, но позже выразил сожаление из-за своих слов.

Украина
США
Владимир Путин
Чей Боуз
Линдси Грэм
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