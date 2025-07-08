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08 июля 2025 в 10:47

Хозяйке авто за 7 млн рублей стало плохо при виде загоревшейся машины

В Москве госпитализировали хозяйку сгоревшего на парковке Zeekr за 7 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владелица сгоревшего на московской парковке Zeekr была экстренно госпитализирована, сообщает Telegram-канал SHOT. Пожар уничтожил восемь автомобилей, включая новый электромобиль стоимостью 7 млн рублей. Хозяйке Zeekr стало плохо при виде сгоревшей машины.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание, которое произошло, когда владелец старого Ford, припаркованного рядом с Zeekr, пытался самостоятельно ремонтировать машину. В результате пожара восемь семей лишились своих автомобилей и теперь вынуждены пересесть на общественный транспорт.

Стало известно, что сразу несколько машин загорелось у жилого дома № 13 на Бескудниковском бульваре на севере столицы. Очевидцы рассказали, как сначала взорвался один из автомобилей на парковке. После этого огонь охватил рядом стоящие машины.

Ранее в Рязани у ТЦ «Малина» произошел взрыв, в результате которого, предварительно, погиб один человек, а еще трое пострадали. На место ЧП прибыли экстренные службы, а людей из торгового центра пришлось эвакуировать.

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