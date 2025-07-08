Несколько авто разом загорелись на севере Москвы и попали на видео

Несколько авто разом загорелись на севере Москвы и попали на видео

Сразу несколько автомобилей загорелись у жилого дома на Бескудниковском бульваре на севере Москве, сообщил Telegram-канал Baza, опубликовав соответствующие кадры. По данным канала, огонь охватил восемь машин.

По словам очевидцев, сперва взорвался один из припаркованных автомобилей, после чего огонь перекинулся и на другие машины. ТАСС со ссылкой на корреспондента передает, что загоревшихся авто насчитывается пять. Пожар произошел на парковке около дома № 13. На месте происшествия работают пожарные, дом оцеплен.

Ранее в Рязани у торгового центра «Малина» прогремел взрыв, людей эвакуировали из ТЦ. Инцидент произошел в кальян-баре GameLoft. Один из посетителей принес гранату, замаскированную под газовую горелку по типу зажигалки. Взрыв произошел из-за неосторожного обращения с предметом.

Также в Сети появились кадры с места взрыва в игровом клубе на Соборной улице в Рязани. На фотографиях видны сотрудники экстренных служб, носилки с пострадавшим и толпа очевидцев. В результате происшествия пострадали пять человек, еще один, по предварительным данным, погиб.