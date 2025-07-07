Выросло число пострадавших в результате взрыва у рязанского ТЦ Количество пострадавших в результате взрыва у ТЦ в Рязани выросло до пяти

Количество пострадавших в результате взрыва в Рязани у торгового центра «Малина» выросло до пяти, сообщили в оперативном штабе региона. По предварительным данным, погиб один человек.

Пострадали пять человек: один погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести, — сказано в сообщении.

Отмечается, что взрыв произошел из-за броска гранаты, которую изначально приняли за муляж. На месте происшествия сейчас работают оперативные службы, возгорания нет.

Также в Сети появились кадры с места взрыва в игровом клубе на Соборной улице в Рязани. На фотографиях видны сотрудники экстренных служб, носилки с пострадавшим и толпа очевидцев.

До этого в Саратовской области, в городе Ершове, взорвался газ в пятиэтажке. На опубликованных кадрах были заметны обрушенные стены и разбросанные кирпичи, а из квартиры на верхнем этаже валил черный дым. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. На месте работали сотрудники экстренных служб.