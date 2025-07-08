Автоэксперт дал советы, как избежать поломки машины в жару

В жару рекомендуется проверять систему охлаждения двигателя в машине, заявил «Москве 24» автоэксперт Ян Хайцеэр. Он напомнил, что наиболее частыми проблемами в знойные дни становятся перегрев и поломка этой части автомобиля.

Чтобы этого не произошло, очень важно убедиться в исправности системы охлаждения двигателя: патрубков, термостата, вентилятора. И обязательно посмотреть, чтобы не были забиты радиаторы. В идеале их необходимо мыть раз в два года, — посоветовал Хайцеэр.

Он также призвал проверить состояние самого двигателя, отметив, что износ некоторых деталей повышает риск поломки. При этом в жару не следует волноваться за внешний вид машины. Для того чтобы краска кузова выцвела или расклеилась передняя панель приборов, автомобиль должен пробыть месяцами под палящим солнцем, пояснил эксперт.

Ранее автоэксперт Станислав Чекмарев предупредил, что утечка топлива, которая может привести к возгоранию, считается одной из самых опасных неисправностей. Также нельзя игнорировать проблемы с генератором или аккумулятором, способные внезапно обесточить автомобиль.