Учитель 10 лет подряд усыновлял сирот и снимал с ними порно

Учитель 10 лет подряд усыновлял сирот и снимал с ними порно В Свердловской области учителя обвинили в сексуальном насилии над сиротами

В Свердловской области под суд попал учитель информатики из поселка Тугулым, обвиняемый в сексуальном насилии против несовершеннолетних, сообщает E1.RU. По данным следствия, в течение 10 лет мужчина оформлял опеку над детьми из детских домов, после чего вступал с ними в близость и снимал видеоматериалы порнографического характера.

Фигуранту предъявлены обвинения по статьям о насильственных действиях сексуального характера, развращении несовершеннолетних, а также изготовлении и распространении запрещенного контента с участием детей. В настоящее время потерпевшими признаны восемь детей, однако число пострадавших может достигать 30.

Преступления вскрылись после того, как супруга одного из сирот обратилась в правоохранительные органы. В ходе обысков на компьютере подозреваемого нашли фото- и видеоматериалы, подтверждающие его вину.

Ранее в Тульской области возбудили уголовное дело против 14-летнего подростка из Новомосковска за насильственные действия сексуального характера. По данным следствия, преступление произошло в детском лагере. Пострадавшим оказался 11-летний житель Алексинского района. Оба несовершеннолетних ранее не привлекались к ответственности и не состояли на учете.