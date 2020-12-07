Путин поздравил актёра Евгения Стеблова с 75-летием

https://static.news.ru/photo/5dfc4356-3927-11eb-baf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин направил народному артисту России Евгению Стеблову поздравление с юбилеем. Актёру театра и кино исполнилось 75 лет.

Талантливый, востребованный и в кино, и на театральной сцене актёр, вы в полной мере реализовали свой богатый творческий потенциал, своими глубокими, запоминающимися работами снискали заслуженное профессиональное признание и искреннюю симпатию публики, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент пожелал артисту здоровья, вдохновения и успехов и отметил стремление Стеблова продолжать трудиться и участвовать в культурной и общественный жизни страны.

Евгений Стеблов родился 8 декабря 1945 года в Москве, в семье радиоинженера. В 1966 году он окончил Театральное училище им Щукина. Артист известен по многим ролям в театре и кино, сыграл одного из ключевых персонажей в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Продолжал активно сниматься и играть на сцене до 2013 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин поздравил с 75-летием артиста РСФСР и художественного руководителя Московского государственного театра эстрады Геннадия Хазанова.