Фаворит из России: остановит ли Медведев Джоковича на Australian Open

Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Даниил Медведев

В понедельник, 15 января, стартует первый в сезоне турнир Большого шлема — Australian Open. Одним из его фаворитов будет самый популярный российский спортсмен 2023 года Даниил Медведев. Сможет ли он взять титул, кто будет его главным соперником, какие шансы у Андрея Рублева, Дарьи Касаткиной и других россиян — в материале NEWS.ru.

Возьмет ли Медведев титул на этот раз

Даниил Медведев — третья ракетка мира, что автоматически делает его одним из главных претендентов на титул в Мельбурне. Его шансы увеличивает также то, что турнир проходит на его любимом покрытии — быстром харде, где он сам считает себя специалистом. Его уровень на этом покрытии подтверждают и два финала Australian Open подряд — в 2021 и 2022 годах. В обоих случаях он проигрывал величайшим игрокам в истории — Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю соответственно.

На этот раз Даниил точно не встретится с Надалем, так как тот снялся с Australian Open из-за травмы, а встреча с Джоковичем если и состоится, то снова не раньше финала: серб попал в противоположную часть сетки.

В первом круге Australian Open Медведев сыграет с кем-то из квалификации (имя соперника еще неизвестно), а дальше россиянина ждет финн Эмиль Руусувуори, набравший отличную форму. Первые реальные трудности могут ждать Даниила на второй неделе турнира: на стадии 1/8 и 1/4 финала маячат такие игроки, как Григор Димитров, Хуберт Хуркач и Хольгер Руне. Все трое — крайне неудобные для него соперники. Чтобы пройти их и оказаться в полуфинале, Даниилу нужно будет показать уровень начала — середины прошлого сезона.

Медведев — заслуженно третий игрок планеты, и он будет считаться фаворитом в любом матче в Мельбурне, за исключением встреч с Джоковичем и Алькарасом. Даниил и их способен обыгрывать, что он доказывал много раз, в том числе и в 2023 году, но тут надо сыграть лучше максимума. Для побед над такими игроками на «Шлеме» нужно, чтобы сошлись все факторы: вдохновенная и смелая игра, не лучший день соперника и удача. Даниил не может провести обычный матч и победить их, поэтому он — третий игрок мира, а не первый.

Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press Даниил Медведев

На что претендуют Рублев и Хачанов

Два других лидера российского тенниса — Андрей Рублев и Карен Хачанов — также едут в Австралию с надеждами. Рублев начал год с победы на турнире в Гонконге, и уровень его уверенности в себе должен быть довольно высок. Однако по его уверенности может бить статистика на турнирах Большого шлема. Андрей единственный теннисист в истории, кто проиграл все девять четвертьфиналов на этих турнирах. Да, ему зачастую не везло с сетками, он по три раза попадал на Джоковича и Медведева, еще раз на Надаля, но девять поражений из девяти — это тенденция.

Чтобы сломать ее в ближайшие две недели, Андрею нужно будет обыграть Янника Синнера. Итальянец с альпийских гор — самый прогрессирующий теннисист последних месяцев: за полгода он поднялся с 15-го места на четвертое, трижды обыграл Медведева, один раз Рублева и дважды Джоковича. И даже если Андрей сыграет в свой лучший теннис, победить Янника будет крайне тяжело: они играют в одинаковом стиле (мощная игра на задней линии), но итальянец в последнее время выглядит чуть лучше в каждом из аспектов игры. На Australian Open всегда случается много сенсаций, и победа Андрея над Янником была бы одной из них.

Карен Хачанов приехал в Мельбурн в статусе действующего полуфиналиста турнира, и его амбиции не ограничиваются просто повторением этого результата. Карен (15-я ракетка мира) хочет брать крупные титулы, как он уже делал это в Париже в 2018 году, но позволит ли ему нынешняя форма «выстрелить» в Мельбурне? Тяжелая травма колена, полученная в мае прошлого года, продолжает бросать тень на его текущие перспективы. Не добавляет оптимизма и поражение от Руусувуори на старте турнира в Гонконге на прошлой неделе. К тому же, если Карен сумеет выйти в 1/8 финала, там его будет ждать Янник Синнер, что сводит шансы на титул в Мельбурне практически к нулю.

Фото: Lo Ping Fai/XinHua/Global Look Press Андрей Рублев

Что в Австралии покажут российские девушки

Женский теннис в России развивается чуть хуже мужского, но и там есть за кем последить. Сразу пять девушек находятся в топ-30 мирового рейтинга, и каждая способна преподнести сюрприз. Самая известная из них — Дарья Касаткина — неплохо начала год, выиграв четыре из пяти первых матчей. Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова и Анастасия Потапова также способны в отдельно взятом матче обыграть кого угодно, поэтому от них можно ожидать как вылета в первом круге, так и выхода в полуфинал.

Пробиться дальше будет почти нереально, ведь в женском теннисе сформировалась тройка, которая на голову сильнее остальных. Это Ига Свентек, Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Они доминируют как в физическом плане, так и в стабильности, и сейчас сложно назвать кого-то, кому по силам остановить их в долгосрочной перспективе.

Если в России кто-то и может в будущем занять место Шараповой, это Мирра Андреева. По таланту она Марии не уступает, по игровому интеллекту, возможно, превосходит, но сейчас ей 16 лет, и ждать от нее титула в ближайшие две недели, может быть, преждевременно. Все теннисные эксперты мира прочат ей великое будущее, но в 16 лет не побеждала ни Шарапова (она выиграла Уимблдон в 17), ни Серена Уильямс. Да и теннис изменился за последние 20 лет. Игра стала намного более физической, женщины стали подавать не слабее мужчин (Соболенко разгоняет мяч на подаче до 197 километров в час), и противостоять такой силе в 16 лет не представляется возможным.

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press Дарья Касаткина

Кто выиграет мужской Australian Open

В мужской части соревнований вопрос стоит так: остановит ли кто-то Джоковича? Серб — однозначно лучший игрок не только прошлого года, но и последних десяти сезонов. Он идет за 11-м титулом в Мельбурне, и на этих кортах остановить его получилось только у одного человека — министра Австралии по делам иммиграции, когда тот решил депортировать серба из страны из-за отсутствия вакцины от COVID.

Джоковича мог бы остановить возраст, ведь в этом году Новаку исполнится 37 лет, но пока с этим соперником он тоже борется эффективно. Он выглядит более крепким и выносливым, чем Алькарас и Синнер, которые годятся ему в сыновья.

Новака могли бы остановить травмы, но и они пока не мешают ему находиться на вершине. Два года назад Джокович выиграл Australian Open с разрывом мышц живота, год назад — с травмой локтя, а на этот раз его беспокоит кисть. Он вызывал врача на корт на United Cup в Перте, но болельщики увидели в этом лишь хороший знак: если у Новака что-то болит в Австралии, он точно уедет из нее с кубком.

Наконец, Джоковича могли бы остановить Медведев, Алькарас или Синнер, но вероятность этого за два дня до старта турнира выглядит довольно низкой. Кажется, что каждый из них способен обыграть Новака где угодно, но не на арене Рода Лэйвера. Но теннис, как и любой другой вид спорта, прекрасен тем, что в нем периодически случаются большие неожиданности.

Кто из женской тройки возьмет титул

С фаворитами женских соревнований все не так очевидно из-за наличия трех примерно равных по классу игроков. Плюс всегда появляется кто-то новый, кто бросает им вызов. Но если называть одного главного фаворита, то это Ига Свентек. Ее игра на прошлой неделе в Сиднее, где она одержала пять побед подряд и отдала лишь сет, подтверждает ее оптимальную форму. Именно польская теннисистка была самой стабильной из всех на протяжении двух последних сезонов, поэтому самый надежный прогноз — ее победа в Мельбурне.

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