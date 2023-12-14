Составлен список россиян, которые могут поехать на Олимпиаду 2024 года МОК: шесть спортсменов из России допущены до Олимпийских игр в Париже

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Даниил Медведев

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что до участия в летних Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже, допущены шесть спортсменов из России и пять из Белоруссии. Кто из россиян может поехать на Олимпиаду?

Какие условия поставили в МОК для российских атлетов

8 декабря МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе. При этом в первоначальном релизе организации было указано, что для участия отобрались 11 спортсменов: восемь россиян и трое белорусов.

«Среди 4600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию на Олимпиаду-2024 в Париже, только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российскими паспортами, плюс трое — с белорусскими)», — говорилось в сообщении.

В Париже российские и белорусские спортсмены могут выступать только в индивидуальном нейтральном статусе (AIN), без флага, гимна и других национальных символов. МОК запретил участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Кто из россиян имеет шансы поехать на Олимпийские игры в Париже

Согласно условиям МОК, российские спортсмены, которые выступают в командных видах спорта, не поедут в Париж. Это футбол, баскетбол (включая 3×3), волейбол (включая пляжный), гандбол, хоккей на траве, регби-7, водное поло, синхронное плавание, а также все эстафеты и любые дисциплины, где выступают от двух и более спортсменов.

Оказаться в Париже на ОИ-2024 года могут российские теннисисты, которые принимали участие в турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе с самого начала СВО и зарабатывали рейтинговые очки. Например, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.

Фото: Alessandro Di Marco/Keystone Press Agency/Global Look Press Андрей Рублев

Руководящий орган дзюдо (IJF) одним из первых допустил российских атлетов до выступлений на международной арене. Они участвовали в международном рейтинге, который позволит им получить квоты на Олимпиаду. Также российские тхэквондисты имеют хорошие шансы оказаться ближайшим летом в Париже, поскольку им разрешили выступать на международных соревнованиях.

Возможность принять участие в Олимпиаде есть у российских стрелков, которые были допущенных до выступлений на международной арене, а также у российских гребцов.

Главный тренер мужской национальной команды по боксу Виктор Фархутдинов сказал NEWS.ru, что спортсмены готовы поехать на ОИ-2024, если руководящие органы страны разрешат спортсменам выступать в нейтральном статусе.

«Мы, спортсмены, всегда готовы к соревнованиям. Будем действовать как нам прикажут, скажут или подскажут. Мы всегда за нашу любимую страну, флаг и гимн. Очень хочется выступать со всей символикой. Пока допустили без нее, и вопрос с символикой еще решается. Надеюсь, что решится положительно, и мы двумя руками поддержим Родину, флаг и гимн», — объяснил он.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Слева направо: Шарабутдин Атаев (Россия), главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов и Муслим Гаджимагомедов (Россия), завоевавшие золотые медали на чемпионате мира по боксу среди мужчин

Как в РФ отреагировали на допуск до ОИ-2024 россиян в нейтральном статусе

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в беседе с NEWS.ru заявила, что каждый атлет сам вправе решать, ехать ему на Олимпийские игры или нет.

«Олимпийский комитет, руководство страны, а также сами спортсмены будут решать, стоит ли ехать на Олимпиаду, учитывая, что МОК допустил россиян лишь частично. Мой взгляд на ситуацию не важен. Принять участие смогут те спортсмены, кто получил допуск, а значит, они прошли квалификацию», — пояснила она.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сказал NEWS.ru, что участие российских спортсменов в ОИ-2024 в нейтральном статусе можно сравнить с предательством.

«К тем, кто при таких условиях все же поедет [на ОИ], сразу возникают вопросы — уж больно похожим на предательство интересов Родины выглядит такое согласие, тем более что МОК обещал еще и провести дополнительные консультации с такими атлетами, чтобы выяснить, что они не поддерживают российскую политику. В таком случае точно не стоит отправлять их за государственный счет, как это обычно происходило, — под нейтральным флагом люди ходят сдаваться врагу, а не побеждать», — подчеркнул парламентарий.

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