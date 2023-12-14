МОК уточнил, сколько россиян поедет на Олимпиаду в Париж МОК: шесть россиян и пять белорусов получили лицензии для участия в ОИ 2024 года

Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шесть спортсменов из России и пять из Белоруссии получили лицензии для участия в летних Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже, уточнили в пресс-службе Международного олимпийского комитета. Изначально организация заявляла о восьми россиянах.

8 декабря МОК допустил граждан РФ И РБ до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе. При этом в первоначальном релизе организации было указано, что для участия отобрались 11 спортсменов: восемь россиян и трое белорусов.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В России решение МОК и международных федераций встретили прохладно. Так, легкоатлет Данил Лысенко заявил, что «и не рассчитывал» поехать в Париж. В свою очередь старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что гимнасты не поедут на Игры, пока не будут отменены «унизительные требования».

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко считает, что каждый спортсмен «хочет выступать и имеет на это право, пусть даже в нейтральном статусе», хотя «вопрос флага и гимна является принципиальным» и дать однозначный ответ сложно. По словам депутата ГД Светланы Журовой, нейтральный статус дает возможность принять участие в отборах, чтобы потом «из нейтрального статуса перейти в полноценный».