Без флага и гимна: кто из россиян отказался ехать на ОИ-2024 Пловец Колесников отказался ехать на Олимпиаду в Париж в нейтральном статусе

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Обладатель мирового рекорда по плаванию россиянин Клим Колесников заявил, что не поедет на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе. Чего требует Международный олимпийский комитет, кто из российских спортсменов отказался ехать на ОИ-2024, как комментируют требования МОК в России?

Чего требует «нейтральный статус»

В беседе с «Матч ТВ» Климент Колесников заявил, что одобряет решение МОК допустить российских спортсменов на летнюю Олимпиаду, которая пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Однако условия, которые нужно для этого выполнить, являются неприемлемыми.

«Условия нейтрального статуса от World Aquatics остаются прежними. Не соглашаешься с ними — не получаешь нейтральный статус World Aquatics. Не получаешь нейтральный статус — не отбираешься на Олимпиаду», — отметил пловец.

Условия участия пловцов в нейтральном статусе определяются антидопинговой организацией водного спорта Aquatics Integrity Unit. Правила для российских и белорусских спортсменов гласят, что:

Нейтральный статус должны получить спортсмены и все члены команд поддержки, технический персонал не допускается;

Спортсмены не должны иметь никаких связей с Вооруженными силами или любыми другими национальными агентствами безопасности России и Белоруссии;

Не допускаются спортсмены, которые так или иначе выражают или выражали поддержку СВО в записях в соцсетях, участием в демонстрациях или демонстрацией символики (например «Z»);

До участия в одном соревновании допускается не более одного спортсмена из России или Белоруссии;

Флаги России и Белоруссии запрещены, как современные, так и исторические, пловцы должны выступать под флагом World Aquatics;

Гимны РФ и Белоруссии («а также любые другие гимны, ассоциируемые с Россией или Белоруссией») запрещены, разрешается только гимн World Aquatics;

Запрещаются «эмблемы, названия, аббревиатуры, цвета, флаги и гимны», связанные с Россией и Белоруссией;

Упоминания России и Белоруссии полностью запрещены; в зачетных таблицах вместо RUS и BEL будет использоваться NIA;

Спортсменам в нейтральном статусе и членам их команд запрещается участие в пресс-конференциях в ходе соревнований по стандартам World Aquatics.

«Могу говорить только за себя. Есть ребята, которые готовы пойти на эти условия международных федераций и выступить. Я буду рад за них, если они поедут на Олимпиаду. Я на это пойти не могу», — констатировал Колесников.

Кто из россиян отказался от «нейтрального статуса»

Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе будут допущены 8 спортсменов из России и 3 из Белоруссии. Все участники должны будут соблюдать правила, аналогичные изложенным выше. При этом из российских легкоатлетов в Париж не сможет поехать никто: Международная ассоциация легкоатлетических федераций не стала снимать запрета с выступлений россиян.

В России предложение МОК и международных федераций встретили прохладно. Так, легкоатлет Данил Лысенко заявил, что «и не рассчитывал» поехать в Париж.

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press Данил Лысенко

«Самые важные старты в 2024 году для меня — чемпионат России, Игры дружбы и Игры БРИКС. Мотивация есть, хочу показывать результаты выше, чем я показывал в этом году. Хочется личных рекордов, хочется рекорда России, только это спасает», — заявил он РИА Новости.

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что гимнасты не поедут на Олимпиаду.

«Мы примем участие лишь при нашем условии отмены унизительных требований. На данный момент никто не квалифицировался», — сообщила Родионенко РБК.

Что говорят в России

Министр спорта РФ Олег Матицын заявил, что условия допуска российских спортсменов являются дискриминационными. Они идут вразрез с базовыми олимпийскими принципами и наносят ущерб Играм, подчеркнул он.

«Нас очень сложно ограничивать, мы не выступали на Олимпийских играх в течение 40 лет и, несмотря на это, в стране была создана одна из самых мощных и гармоничных систем спорта», — напомнил министр спорта.

Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев сравнил предложение МОК с брошенной собаке «костью без мяса». По его словам, многие за рубежом относятся к дискриминации россиян очень плохо.

Глава Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев назвал предложение отказаться от гимна и флага унижением для спортсменов.

«Людей, которые призывают унижать спортсменов, не должно быть в спорте. Любой спортивный функционер — обслуживающий персонал для атлета. И они должны понимать: спортсмен — это главное, без него, тренеров, национальных федераций не будет никакого спорта», — подчеркнул Кремлев.

Сенатор Эдуард Исаков рекомендовал российским и белорусским спортсменам не ехать в Париж, чтобы не оказаться униженными в очередной раз.

«Наши атлеты уже приезжали в нейтральном статусе на Паралимпийские игры в Пекине, но за день до открытия их отправили домой. На Олимпийских играх в Париже в 2024-м я, безусловно, ожидаю провокации со стороны МОК и иных организаций, лиц и даже стран, после которых психика „нейтральных“ атлетов, подписавших, по сути, отказ от своей Родины, будет окончательно подорвана и сломлена», — приводит РИА Новости слова сенатора.

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