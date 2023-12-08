Российским легкоатлетам запретили выступать на Олимпиаде в Париже Глава World Athletics: российские легкоатлеты не выступят на Олимпиаде в Париже

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не стала снимать отстранение с российских легкоатлетов, сообщил глава организации Себастьян Коу, его слова приводит ТАСС. В этой связи спортсмены не смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря допустил россиян до выступлений на Олимпиаде в нейтральном статусе.

Коу был задан вопрос, изменилась ли позиция федерации на фоне решения МОК.

Нет. <...> Это решение, которое было поддержано на Олимпийском саммите, на котором я присутствовал. У международных федераций есть приоритетное право давать собственную оценку отбора спортсменов. У нас есть четкая позиция, которая не изменилась, — сказал он.

Себастьян Коу добавил, что зрители смогут увидеть российских спортсменов на Играх в Париже, «просто это произойдет не в легкой атлетике». По его словам, такая позиция федерации «была принята почти единогласно членами легкоатлетической семьи».

Легкоатлеты из России и Белоруссии по решению World Athletics с марта 2022 года были лишены возможности выступать на крупных международных соревнованиях по причине начала специальной военной операции РФ на Украине. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В марте текущего года МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе россиян, которые не поддерживали СВО, не связаны с армией и военными структурами РФ. Эти рекомендации касались только представителей индивидуальных видов спорта. 8 декабря до летних Олимпийских игр в Париже допустили восемь российских спортсменов и трех белорусских. Речь идет о тех, кто уже прошел квалификацию в своих видах спорта.