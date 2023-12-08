МОК допустил российских спортсменов до летних Олимпийских игр в 2024 году МОК: восемь спортсменов из РФ допущены до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный олимпийский комитет допустил восемь спортсменов из России и троих из Белоруссии до летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году, сообщается на сайте организации. Речь идет о тех атлетах, которые к текущему этапу смогли пройти квалификацию в своих видах спорта. Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Среди 4600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию на Олимпиаду-2024 в Париже, только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российскими паспортами плюс трое — с белорусскими), — говорится в сообщении.

Они, как и все атлеты, будут обязаны подписать обновленные условия участия и соблюдать Олимпийскую хартию, включая «Мирную миссию Олимпийского движения». Команды спортсменов с российскими или белорусскими паспортами до турниров не допустят, индивидуальных представителей, активно поддерживающих боевые действия на Украине, тоже.

На Игры не допустят спортсменов и тренеров, имеющих контракт с вооруженными силами или агентствами национальной безопасности. В Париже будет запрещена символика России и Белоруссии на официальных мероприятиях.

Ранее в МИД России заявили, что ограничения для российских спортсменов со стороны Международного олимпийского комитета являются сегрегацией по национальному признаку. В ведомстве отметили, что термин «олимпийское перемирие» отсутствует в Олимпийской хартии и не может быть использован МОК для дискриминации спортсменов.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Международный олимпийский комитет занимается этнической дискриминацией по отношению к российским спортсменам. Глава государства возмущен подходом организации к допуску атлетов на Олимпийские игры, который противоречит самой природе спорта. Он также обвинил МОК в несоблюдении Олимпийской хартии, излагающей основные принципы и ценности игр.