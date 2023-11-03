МИД России обвинил МОК в дискриминации о национальному признаку МИД России: другие олимпийские сборные не отстраняли из-за боевых действий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России считает ограничения российских спортсменов со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) сегрегацией по национальному признаку, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа. В ведомстве отметили, что термин «олимпийское перемирие» отсутствует в Олимпийской хартии и не может быть использован МОК для дискриминации спортсменов из отдельно взятой страны.

Они являются примером двойных стандартов и разрушают правовой недискриминационный режим допуска спортсменов к международным соревнованиям, — говорится в заявлении.

В ведомстве заявили, что ссылки на то, что ограничительные меры против российских спортсменов стали следствием «начала СВО российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Пекине‑2022, что было нарушением действовавшего в это время олимпийского перемирия и нарушением Олимпийской хартии», недопустимы.

В частности, опыт работы МОК доказывает, что начало военных конфликтов и активные боевые действия, предпринятые другими государствами во время Олимпийских игр, не были причиной отстранения национальных сборных.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) занимается этнической дискриминацией по отношению к российским спортсменам. Глава государства возмущен подходом организации к допуску спортсменов на Олимпийские игры, противоречащим самой природе спорта.

Также президент обвинил МОК в несоблюдении Олимпийской хартии, излагающей основные принципы и ценности игр. В настоящее время российские спортсмены имеют право выступать на Олимпийских играх исключительно в нейтральном статусе.