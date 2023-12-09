Легкоатлетов РФ не допустят до Олимпиады-2024: что решила World Athletics Глава World Athletics: легкоатлеты РФ не смогут выступить на Олимпиаде в Париже

Фото: Стрингер/РИА Новости

Себастьян Коу

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не стала снимать отстранение с российских легкоатлетов, сообщил глава организации Себастьян Коу. В связи с этим спортсмены не смогут принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Что известно о решении World Athletics — в материале NEWS.ru.

Что заявил Себастьян Коу о российских легкоатлетах

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до выступлений на Олимпиаде в нейтральном статусе. Коу задали вопрос, изменилась ли позиция World Athletics на фоне решения МОК.

«Нет. <...> Это решение, которое было поддержано на Олимпийском саммите, на котором я присутствовал. У международных федераций есть приоритетное право давать собственную оценку отбора спортсменов. У нас есть четкая позиция, которая не изменилась», — сказал он.

Себастьян Коу добавил, что зрители смогут увидеть российских спортсменов на Играх в Париже, «просто это произойдет не в легкой атлетике». По его словам, такая позиция федерации «была принята почти единогласно членами легкоатлетической семьи».

Легкоатлеты из России и Белоруссии по решению World Athletics с марта 2022 года были лишены возможности выступать на крупных международных соревнованиях по причине начала специальной военной операции РФ на Украине. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Что известно о решении МОК по российским спортсменам

8 декабря до летних Олимпийских игр в Париже допустили восемь российских спортсменов и трех белорусских. Речь идет о тех, кто уже прошел квалификацию в своих видах спорта. При этом у них будет нейтральный статус.

«Среди 4600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию на Олимпиаду-2024 в Париже, только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российскими паспортами плюс трое — с белорусскими)», — говорится в сообщении МОК.

Российским спортсменам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, публично поддерживать спецоперацию, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Аналогичные требования предъявляются вспомогательному персоналу.

Как World Athletics относится к проведению Игр дружбы в России

World Athletics не поддерживает проведение Игр дружбы в России, заявил Себастьян Коу. Он отметил, что данные соревнования не соответствуют ценностям ассоциации и соревновательному календарю.

«Что касается Игр дружбы, то я не особо воодушевлен этим. Несколько федераций прислали нам запрос по этой теме, на что мы четко ответили, что это не соответствует нашим ценностям и соревновательному календарю», — сказал Коу.

Решение о проведении Игр дружбы принял президент РФ Владимир Путин. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Призовой фонд игр составит 4,6 млрд рублей. Как отмечала депутат Госдумы Светлана Журова, Россия не будет приглашать национальные олимпийские комитеты, поэтому МОК не сможет запретить проводить эти соревнования.

Читайте также:

МОК допустил россиян до Олимпиады-2024: какой статус, будет ли флаг

«Отреагировали на Путина»: в Госдуме оценили допуск россиян на Олимпиаду

В МИД РФ отреагировали на допуск россиян к Олимпиаде