Национальным комитетам рекомендовали отказаться от участия в Играх дружбы МОК рекомендует национальным комитетам отказаться от участия в Играх дружбы в РФ

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Международный олимпийский комитет посоветовал национальным комитетам отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут в России в 2024 году, сообщил Inside the Games директор департамента МОК по связям с НОК Джеймс Маклеод. По его словам, это противоречило бы рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в РФ.

Любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и коллективной цели олимпийского движения — сохранению независимости и автономности спорта, — сказал Маклеод.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о возможности проведения в Минске части программы Игр дружбы, эта инициатива будет предложена президентам России и Белоруссии. Первые Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Замминистра спорта Белоруссии Александр Барауля в свою очередь сообщил, что Минск готов выступить соорганизатором спортивных игр.

До этого председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поддержал идею Матыцина пригласить украинских спортсменов на Игры дружбы. Парламентарий подчеркнул, что РФ готова соревноваться и дружить со спортсменами независимо от их национальности и гражданства.