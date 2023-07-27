В Госдуме поддержали идею пригласить украинских спортсменов на Игры дружбы Депутат ГД Свищев поддержал идею пригласить украинских спортсменов на Игры дружбы

Фото: Росконгресс

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поддержал идею министра спорта России Олега Матыцина пригласить украинских спортсменов на Игры дружбы, которые должны пройти в 2024 году. В беседе с Lenta.ru парламентарий подчеркнул, что Россия готова соревноваться и «дружить со спортсменами» независимо от их национальности и гражданства.

Россия дружит со спортсменами независимо от национальности, гражданства, цвета кожи и так далее. Мы ждем на Играх дружбы всех, кто с чистым сердцем и чистыми помыслами, — подчеркнул депутат.

Свищев выразил уверенность, что многие украинские спортсмены захотели бы принять участие в Играх дружбы — 2024. По его словам, им будет гарантирована полная безопасности. При этом парламентарий подчеркнул, что препятствием для участия могут стать федерация и Министерство спорта Украины, которые могут не допустить своих спортсменов.

Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года. Турнир состоится в Москве и Екатеринбурге. 27 июля Матыцин заявил, что украинские спортсмены будут приглашены на Всемирные игры дружбы, им будет обеспечена безопасность и равные соревновательные права.

Министерство молодежи и спорта Украины ранее разрешило спортсменам принимать участие в соревнованиях, где также участвуют россияне. При этом правило распространяется лишь на те мероприятия, где российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.