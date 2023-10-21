В Минспорте предложили провести часть Игр дружбы в Минске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о возможности проведения в Минске части программы Игр дружбы, эта инициатива будет предложена президентам России и Белоруссии, передает ТАСС. Первые Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Мы предлагали, и сейчас вопрос на рассмотрении находится по включению Минска в качестве одного из городов — организаторов Игр дружбы. Мы заинтересованы в том, чтобы Минск был одним из партнеров этого проекта, — сказал он.

Замминистра спорта Белоруссии Александр Барауля в свою очередь сообщил, что Минск готов выступить соорганизатором спортивных игр.

Белоруссия готова взять на себя роль соорганизатора. Мы проводили и Европейские игры, и чемпионат мира по хоккею. Готовы выступить соорганизаторами этих игр, — заявил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поддержал идею Матыцина пригласить украинских спортсменов на Игры дружбы. Парламентарий подчеркнул, что РФ готова соревноваться и дружить со спортсменами независимо от их национальности и гражданства.

До этого заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров заявил, что россияне, которые примут участие в ОИ-2024 в нейтральном статусе, не получат призовые за выступление на соревнованиях. Позднее слова Кадырова опроверг Матыцин. Он отметил, что в бюджете РФ средства на выплаты атлетам выделены.