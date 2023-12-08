МОК допустил россиян до Олимпиады-2024: какой статус, будет ли флаг МОК допустил восемь российских спортсменов до Олимпийских игр в 2024 году

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Международный олимпийский комитет (МОК) допустил атлетов из России до участия в Олимпийских играх в Париже в следующем году. Что об этом известно, какие им предъявлены требования?

На каких условиях россияне могут участвовать в Олимпиаде

До Олимпийских игр, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года, будут допущены спортсмены, прошедшие квалификацию в своих видах спорта. При этом российские атлеты будут выступать в нейтральном статусе.

«Среди 4600 спортсменов со всего мира, прошедших квалификацию на Олимпиаду-2024 в Париже, только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь с российскими паспортами плюс трое — с белорусскими)», — говорится в сообщении МОК.

Российским спортсменам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, публично поддерживать спецоперацию, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Аналогичные требования предъявляются вспомогательному персоналу.

Почему МОК затягивал допуск россиян

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил «МАТЧ ТВ», что МОК намеренно оттягивал разрешение на участие российских спортсменов в Играх, чтобы атлеты не успели получить допуск к соревнованиям.

«Количество российских спортсменов на Олимпиаде в Париже будет близиться к минимуму, потому что отборочные турниры заканчиваются в ближайшее время», — объяснил он.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Светлана Журова

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что Международный олимпийский комитет оттягивал решение по спортсменам из России в ожидании перемен в мире.

«По июль еще будет какая-то возможность отобраться, если международные федерации кого-то из наших спортсменов допустят. Все думают, а вдруг что-то изменится в марте, мировые политики меняют свою жесткую риторику и смягчают ее», — пояснила она.

Что говорил о нейтральном статусе спортсменов Путин

Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года заявил, что российские спортсмены сами должны принять решение, будут ли они участвовать в Олимпийских играх под белым флагом или нет.

«Те из них, кто годами, десятилетиями готовились к важнейшим стартам, должны сами для себя принять это решение. Но что касается самого олимпийского движения, я думаю, что сегодняшнее руководство международных федераций и руководство самого Международного олимпийского комитета извращают изначальную идею Пьера де Кубертена», — сказал глава государства.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин с золотыми медалистами XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил за то, чтобы россияне принимали участие в международных соревнованиях, несмотря на условие о нейтральном статусе.

«Нам, безусловно, нужно поддерживать уровень наших спортсменов, делать это без международных соревнований невозможно. Мы знаем, что все-таки будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в этих Играх», — отметил Песков.

В чем Владимир Путин обвинял МОК

Владимир Путин 19 октября заявил, что российские спортсмены подвергаются этнической дискриминации, сталкиваясь с политическими требованиями при отборе на Олимпиаду.

«Благодаря некоторым руководителям современного МОК мы узнали, что приглашение на Игры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия. Заслужить ее можно не спортивными результатами, а политическими жестами, которые к спорту не имеют никакого отношения», — отметил президент.

Глава государства также обвинил МОК в несоблюдении Олимпийской хартии, излагающей основные принципы и ценности игр. Олимпийский комитет в ответ не согласился со словами Владимира Путина и заявил, что выдвинутые требования к российским спортсменам являются реакцией на нарушение Олимпийской хартии правительствами РФ и Белоруссии.

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