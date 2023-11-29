Названы основные страны-кандидаты для приняли ОИ в 2030 и 2034 годах Франция и США стали приоритетными кандидатами на прием ОИ в 2030 и 2034 годах

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Заявки Франции и США на проведение Олимпийских игр 2030 и 2034 годов соответственно стали единственными одобренными комиссией Международного олимпийского комитета (МОК), сообщила пресс-служба организации.

Исполком МОК выбирает Францию и Солт-Лейк-Сити в качестве предпочтительных претендентов на проведение Олимпийских игр 2030 и 2034 годов соответственно. МОК теперь вступит в целенаправленный диалог с обеими странами в преддверии окончательного решения в следующем году, — говорится в сообщении.

До этого свои кандидатуры на прием Олимпиады в 2030 году выдвигали Швеция и Швейцария. В МОК отметили, что заявка Швейцарии получила привилегированный статус на проведение Игр в 2038 году. Выбор принимающих стран Олимпийских игр 2030 и 2034 годов пройдет на сессии МОК перед началом Игр 2024 года в Париже.

Ранее не согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что выдвинутые организацией рекомендации о допуске россиян в нейтральном статусе являются этнической дискриминацией. В организации сообщили, что новые правила являются реакцией на нарушение Олимпийской хартии правительствами России и Белоруссии.