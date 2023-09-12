Бойкота не будет: Путин разрешил спортсменам ехать на Олимпиаду без флага Президент России заявил, что спортсмены должны сами принять решение по поводу участия в Играх 2024 года

Фото: Mark Reis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены сами должны принять решение, будут ли они участвовать в Олимпийских играх в Париже. Ранее Международный олимпийского комитет (МОК) выдвинул жесткие условия для наших атлетов. Поедут ли россияне на соревнования в 2024 году, что предлагают депутаты Государственной думы и говорят в Министерстве спорта, — в материале NEWS.ru.

Что сказали Путин и Песков об Олимпиаде

Во вторник, 12 сентября, во время выступления на Восточном экономическом форуме Владимир Путин высказался по поводу Олимпиады.

«Те из них, кто годами, десятилетиями готовились к важнейшим стартам, должны сами для себя принять это решение. Но что касается самого олимпийского движения, я думаю, что сегодняшнее руководство международных федераций и руководство самого Международного олимпийского комитета извращают изначальную идею Пьера де Кубертена», — сказал Путин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Владимир Путин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что россиянам необходимо принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Нам, безусловно, нужно поддерживать уровень наших спортсменов, и делать это без международных соревнований невозможно. Мы знаем, что все-таки будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в этих Играх. Я убежден, что надо принимать участие таким образом», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что государство ищет альтернативные форматы международных соревнований.

Какая позиция Минспорта РФ по Олимпиаде

Министр спорта России Олег Матыцин допустил участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 без подписания деклараций, о которых говорил МОК. По его словам, основная задача его ведомства — взаимодействие с комитетом по вопросу допуска россиян на международные соревнования.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Олег Матыцин

«Наша задача сейчас — находиться в диалоге с МОК и федерациями насчет тех спортсменов, которые пока имеют возможность поехать на Игры, и обеспечить их участие. Но с соблюдением хотя бы минимальных требований и без перехода „красной черты“ — подписания деклараций, осуждения политики президента и правительства», — сказал Матыцин.

Министр также поддержал решение российских спортсменов, которые хотят принять участие в Играх в Париже, назвав его «правильным шагом».

Что говорят об участии в Олимпиаде депутаты Госдумы

Бывший российский боксер Николай Валуев, ныне депутат Госдумы, считает, что россиянам нельзя игнорировать предстоящие соревнования. По его словам, спортсмены могут публично выразить несогласие с решениями МОК на аренах проведения Игр.

«Игнорировать Олимпиаду нельзя. Если спортсмены согласятся, можно выйти на арену, но не выступать. Тем самым выразить несогласие со всей гадостью МОК и при этом не бойкотировать Олимпийские игры», — сказал Валуев «Спорт-экспрессу».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова оценила вероятность возможного бойкота Олимпиады со стороны российских спортсменов. Она заявила, что Россия может отказаться от участия в соревнованиях, и поддержала атлетов.

«Пусть бойкоты объявляют другие страны, если им не нравится, что Россию допускают до Олимпиады. Мы можем отказаться. Бойкот и отказаться — это разные вещи. Если спортсмены не подписывали никаких бумаг, предателями их называть крайне сложно. Как их можно назвать предателями? А когда была команда СНГ (сборная СНГ выступала под нейтральным флагом в 1992 году. — NEWS.ru), их тоже стоило называть предателями?» — заявила Журова.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Светлана Журова

Кто призывал спортсменов из РФ отказаться от участия в Олимпиаде

В марте 2023 года МОК опубликовал решение о допуске спортсменов из РФ на Игры в Париже. Россияне могут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе и под флагом комитета.

Руководители российских спортивных организаций ранее критиковали атлетов, которые готовы принять условия МОК. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко ранее прокомментировал возможное участие спортсменов в Олимпиаде-2024.

«Если для этого нужно отказаться от Родины, конечно, нас такое не устраивает», — подчеркнул Чернышенко.

Двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев поделился с «Матч ТВ» своей точкой зрения и призвал не ехать на Игры.

«Те спортсмены, которые тренируются и готовятся за счет государства, должны соблюдать корпоративную этику и слушать то, что им говорят. Может быть, это жестко. Но я считаю, что справедливо. Если они поедут на Олимпиаду самостоятельно, вне рамок сборной России, то должны вернуть государству все деньги, которые были затрачены на их подготовку», — сообщил Васильев.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев отметил, что российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры под нейтральным флагом и без гимна, следует судить.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Журавлев

«Любой торг с МОК неуместен, и все попытки идти у них на поводу и выступать под белым флагом и без гимна — откровенное предательство Родины, за которое спортсмен сразу после Олимпиады, по идее, должен попасть на нары, у нас за такое предусмотрена уголовная ответственность, до 15 лет тюрьмы», — сказал Журавлев.

В каких турнирах россияне смогут принять участие на Олимпиаде

Российские спортсмены получили допуск на международные соревнования в Париже по 26 видам спорта из 39, сообщил заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов. Они могут принять участие в таких дисциплинах, как: академическая гребля, борьба, гольф, гребля, дзюдо, настольный теннис, парусный спорт, современное пятиборье, стрельба, стрельба из лука, скейтбординг, теннис, тхэквондо, триатлон и шоссейные гонки.

Атлеты не смогут выступить на турнирах по бадминтону, боксу, брейкингу, спортивной и художественной гимнастике, конному спорту, легкой атлетике, спортивному скалолазанию, серфингу, тяжелой атлетике и фехтованию. В командных соревнованиях на Олимпиаде спортсмены также не смогут принять участие.

Как добавил Морозов, 55 российских олимпийцев перешли в сборные других стран, общее число сменивших гражданство атлетов превысило 100 человек.

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