Международный олимпийский комитет ответил на слова президента России Владимира Путина об этнической дискриминации российских и белорусских спортсменов. Какие известны подробности, в чем глава РФ обвинил МОК?
В чем Владимир Путин обвинил МОК
Владимир Путин 19 октября на международном форуме «Россия — спортивная держава» указал, что российские спортсмены подвергаются этнической дискриминации, сталкиваясь с политическими требованиями при отборе на Олимпиаду.
Как отметил президент, ранее путевку на Игры получали лучшие спортсмены, а сейчас исключительно привилегированные.
«Благодаря некоторым руководителям современного МОК мы узнали, что приглашение на Игры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия. Заслужить ее можно не спортивными результатами, а политическими жестами, которые к спорту не имеют никакого отношения», — заявил Владимир Путин.
Также президент обвинил МОК в несоблюдении Олимпийской хартии, излагающей основные принципы и ценности игр.
Как ответил МОК на слова Владимира Путина
Международный олимпийский комитет не согласился со словами президента России. В организации отметили, что выдвинутые в отношении россиян правила к допуску на Игры являются реакцией на нарушение Олимпийской хартии правительствами РФ и Белоруссии.
«Участие в Олимпийских играх ни в коем случае не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана. <...> Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются этнической дискриминацией», — ответили в комитете.
В МОК считают, что выдвинутые ими условия к российским спортсменам соответствуют своду основополагающих принципов Олимпизма.
На каких условиях россияне могут участвовать в Олимпиаде
После начала спецоперации на Украине МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях, объяснив свое решение защитными мерами.
В марте 2023 года комитет выпустил рекомендацию разрешить участие россиян в том числе в Олимпийских играх. Однако был установлен ряд правил, в числе которых нейтральный статус и запрет на выступление в командных видах спорта.
Также МОК постановил, что спортсмены, которые как-то связаны с силовыми структурами или выражают поддержку спецоперации на Украине, не получат доступ к соревнованиям.
Тогда Владимир Путин заявил, что спортсмены должны сами принять решения относительно своего участия в Олимпиаде.
«И каждый их них, которые годами, десятилетиями готовились к важнейшим стартам, должны сами для себя принять определенные решения», — сказал президент РФ.
Кто в России против нейтрального флага на ОИ
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в ответ на требования МОК заявила, что Россия не будет выступать под нейтральным флагом.
«Флаг и гимн должны быть у наших детей, другого мы не понимаем и не принимаем. Сейчас — белая форма, сдаемся, наши спортсмены разделены красной линией, идет охота на волков и щенков», — объяснила она.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru призвал спортсменов бойкотировать участие в Олимпийских играх без флага и гимна.
«Как гражданин России, как патриот, считаю, что не надо нам участвовать [в Олимпийских играх]. <...> Надо опять-таки быть солидарными с участниками СВО, они защищают интересы России. Для них герб, гимн, флаг — это святое. Так же гимн, флаг, герб должны быть святыми для наших спортсменов», — считает Цеков.
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