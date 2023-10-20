Путин против МОК: как президент РФ защищает российских спортсменов

Фото: Kremlin.ru

Международный олимпийский комитет ответил на слова президента России Владимира Путина об этнической дискриминации российских и белорусских спортсменов. Какие известны подробности, в чем глава РФ обвинил МОК?

В чем Владимир Путин обвинил МОК

Владимир Путин 19 октября на международном форуме «Россия — спортивная держава» указал, что российские спортсмены подвергаются этнической дискриминации, сталкиваясь с политическими требованиями при отборе на Олимпиаду.

Как отметил президент, ранее путевку на Игры получали лучшие спортсмены, а сейчас исключительно привилегированные.

«Благодаря некоторым руководителям современного МОК мы узнали, что приглашение на Игры — это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия. Заслужить ее можно не спортивными результатами, а политическими жестами, которые к спорту не имеют никакого отношения», — заявил Владимир Путин.

Также президент обвинил МОК в несоблюдении Олимпийской хартии, излагающей основные принципы и ценности игр.

Как ответил МОК на слова Владимира Путина

Международный олимпийский комитет не согласился со словами президента России. В организации отметили, что выдвинутые в отношении россиян правила к допуску на Игры являются реакцией на нарушение Олимпийской хартии правительствами РФ и Белоруссии.

«Участие в Олимпийских играх ни в коем случае не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана. <...> Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются этнической дискриминацией», — ответили в комитете.

В МОК считают, что выдвинутые ими условия к российским спортсменам соответствуют своду основополагающих принципов Олимпизма.

На каких условиях россияне могут участвовать в Олимпиаде

После начала спецоперации на Украине МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях, объяснив свое решение защитными мерами.

В марте 2023 года комитет выпустил рекомендацию разрешить участие россиян в том числе в Олимпийских играх. Однако был установлен ряд правил, в числе которых нейтральный статус и запрет на выступление в командных видах спорта.

Также МОК постановил, что спортсмены, которые как-то связаны с силовыми структурами или выражают поддержку спецоперации на Украине, не получат доступ к соревнованиям.

Тогда Владимир Путин заявил, что спортсмены должны сами принять решения относительно своего участия в Олимпиаде.

«И каждый их них, которые годами, десятилетиями готовились к важнейшим стартам, должны сами для себя принять определенные решения», — сказал президент РФ.

Кто в России против нейтрального флага на ОИ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер в ответ на требования МОК заявила, что Россия не будет выступать под нейтральным флагом.

«Флаг и гимн должны быть у наших детей, другого мы не понимаем и не принимаем. Сейчас — белая форма, сдаемся, наши спортсмены разделены красной линией, идет охота на волков и щенков», — объяснила она.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru призвал спортсменов бойкотировать участие в Олимпийских играх без флага и гимна.

«Как гражданин России, как патриот, считаю, что не надо нам участвовать [в Олимпийских играх]. <...> Надо опять-таки быть солидарными с участниками СВО, они защищают интересы России. Для них герб, гимн, флаг — это святое. Так же гимн, флаг, герб должны быть святыми для наших спортсменов», — считает Цеков.

Читайте также:

Международная ассоциация бокса намерена биться до победного в споре с МОК

Путин заявил о планах привлечь к спорту 70% россиян до 2030 года

Часть соревнований на Олимпиаде-2026 пройдет за пределами Италии