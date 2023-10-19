Международная ассоциация бокса намерена биться до победного в споре с МОК Кремлев: IBA пойдет до конца в споре с МОК о лишении ее признания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная ассоциация бокса (IBA) намерена до победного защищать свои интересы в споре с Международным олимпийским комитетом (МОК), который летом этого года лишил ее статуса признания, заявил президент ассоциации Умар Кремлев. По его словам, которые приводит ТАСС, сегодня недоверие есть к самим функционерам комитета, которые «разрушают олимпийскую семью».

Международная ассоциация бокса будет идти до конца. Сегодня есть недоверие к некоторым руководителям Международного олимпийского комитета, они не соответствуют своим должностям. То, что они сегодня демонстрируют, разрушает олимпийскую семью, те ценности, по которым и была создана Олимпийская хартия. Она была создана, чтобы объединять людей, а не разделять, — сказал Кремлев.

В июне стало известно, что МОК лишил признания IBA, которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, из-за подозрений в финансировании «Газпромом». Вместе с тем было рекомендовано сохранить бокс в программе Олимпийских игр 2024 года в Париже. Спортивный арбитражный суд (CAS) 16 ноября рассмотрит апелляцию IBA на решение МОК.

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что допущенные к международным соревнованиям российские спортсмены не должны бойкотировать турниры. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации необходимо поддерживать диалог с международными спортивными организациями с обязательным условием защиты интересов российских спортсменов.