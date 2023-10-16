Часть соревнований на Олимпиаде-2026 пройдет за пределами Италии

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Соревнования по бобслею, санному спорту и скелетону на Олимпиаде в 2026 году проведут за пределами Италии, заявил глава оргкомитета ближайших зимних Игр Джованни Малаго. Причиной стала незавершенная реконструкция трассы Эуджено Монти. По его словам, на ремонт не удалось найти достаточно средств, передает ТАСС.

Два дня назад правительство Италии сообщило нам, что наилучшим выходом из ситуации будет решение рассмотреть вопрос о переносе соревнований на уже существующий объект. В этой связи оргкомитет должен определиться с объектом за пределами Италии. Мы уже работаем над изучением всех возможных решений, — сообщил Малаго.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет утвердил пять новых видов спорта в программе Игр-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе. К списку были добавлены соревнования по крикету, сквошу, лакроссу, бейсболу/софтболу и флаг-футболу (версия американского футбола с ограниченными контактами).

До этого президент МОК Томас Бах рассказал, что возможный отбор и приглашение российских спортсменов на Олимпийские игры будут осуществляться напрямую и по согласованию с международными федерациями. По его словам, в некоторых случаях советоваться придется и с национальными федерациями.