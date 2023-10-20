МОК оценил слова Путина об этнической дискриминации россиян МОК не счел дискриминацией высказанное Путиным мнение о недопуске на Олимпиаду

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Международный олимпийский комитет (МОК) не согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что выдвинутые организацией рекомендации о допуске россиян в нейтральном статусе являются этнической дискриминацией, передает ТАСС. В организации сообщили, что новые правила являются реакцией на нарушение Олимпийской хартии правительствами России и Белоруссии.

Участие в Олимпийских играх ни в коем случае не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана <...> Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются этнической дискриминацией, — заявили в МОК.

В МОК добавили, что строгие условия, которые МОК определил в своих рекомендациях международным федерациям для участия отдельных нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, соответствуют Олимпийской хартии. В настоящее время атлеты из этих стран имеют право выступать на Олимпийских играх исключительно в нейтральном статусе.

19 октября Путин заявил, что российские спортсмены подвергаются этнической дискриминации, сталкиваясь с политическими требованиями при отборе на Олимпиаду. Президент РФ выразил возмущение тем, что в МОК приглашение на Олимпиаду считают не безусловным правом лучших спортсменов, а «привилегией». Путин подчеркнул, что сегодня Олимпийские игры используются как инструмент политического давления в отношении людей, которые не имеют к политике никакого отношения.