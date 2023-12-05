Журова рассказала, почему МОК затягивает допуск россиян Журова считает, что МОК затягивает допуск россиян из-за ожидания перемен в мире

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Международный олимпийский комитет затягивает вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до Олимпиады, ожидая изменения политической ситуации в мире, считает олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, которые приводит ТАСС, у участников из РФ еще будет время отобраться.

Окончательное решение будет принято в марте [2024 года]. С марта по июль еще будет какая-то возможность отобраться, если международные федерации кого-то из наших спортсменов допустят. Все думают, а вдруг что-то изменится в марте, мировые политики меняют свою жесткую риторику и смягчают ее, — сказала Журова.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде в Париже будет принято в марте 2024 года. Сами соревнования пройдут во французской столице с 26 июля по 11 августа 2024 года.

До этого президент РФ Владимир Путин постановил провести в России Игры дружбы. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Призовой фонд игр составит 4,6 млрд рублей. Как подчеркнула Журова, Россия не будет приглашать национальные олимпийские комитеты, поэтому МОК не сможет запретить проводить эти соревнования.