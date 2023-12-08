«Отреагировали на Путина»: в Госдуме оценили допуск россиян на Олимпиаду Депутат Журова допустила связь допуска россиян до Олимпиады с выдвижением Путина

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Объявление Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян и белорусов до Олимпиады-2024 в Париже в нейтральном статусе может быть связано с заявлением президента РФ Владимира Путина о выдвижении на выборах главы государства, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. Она предположила, что этим решением МОК все федерации могут допускать российских спортсменов до квалификации к Играм.

Интересно, отреагировали ли они так на выдвижение Владимира Путина? Так или иначе с этим может быть связано. В марте выборы, решили до марта не откладывать, может, думают, мирные переговоры, флаг и гимн, — допустила Журова.

Парламентарий отметила, что поначалу МОК собирался объявить о решении по российским спортсменам в марте. Она допустила, что в марте могут быть уточнения.

Нейтральный статус нас не сильно устраивает, но он дает возможность принять участие в отборах, чтобы потом из нейтрального статуса перейти в полноценный. Я на это надеюсь. Есть отборочные соревнования, в которых российские атлеты могут принять участие, но, к сожалению, не во всех. Спортсмен будет сам принимать решение, — заявила она.

МОК ранее допустил до Летних олимпийских игр в Париже восемь спортсменов из России и троих атлетов из Белоруссии. Речь идет о тех, кто смог пройти квалификацию в своих видах спорта.

Путин 8 декабря объявил о своем решении баллотироваться после церемонии вручения медалей «Золотая звезда». Он сообщил об этом в общении с Героем ДНР Артемом Жогой.