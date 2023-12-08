В МИД РФ отреагировали на допуск россиян к Олимпиаде Захарова: решение об участии в Олимпиаде будут принимать сами спортсмены РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Российские спортсмены будут сами принимать решение об участии в Олимпиаде-2024 в Париже, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова изданию «Спорт-экспресс». Так дипломат высказалась о решении МОК допустить россиян до участия в Играх в нейтральном статусе.

Это решать будут сами спортсмены и профессиональное сообщество. Поздняя публикация критериев? Меня уже давно ничего не удивляет, так как я знаю цель тех, кто это делает, — нанести нам как можно больший ущерб во всем, — сказала Захарова.

В марте МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе россиян, которые не поддерживали СВО, не связаны с армией и военными структурами РФ. Эти рекомендации касались только представителей индивидуальных видов спорта.

МОК 8 декабря допустил до летних Олимпийских игр в Париже восемь российских спортсменов и трех белорусских. Речь идет о тех, кто уже прошел квалификацию в своих видах спорта.

Ранее олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что нейтральный статус не очень устраивает Россию, но позволяет принять участие в отборах, чтобы потом перейти в полноценный статус. Парламентарий не исключила, что таким образом МОК отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о решении баллотироваться на новый срок.