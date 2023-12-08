В World Athletics не поддержали российскую альтернативу Олимпиады Коу: Игры дружбы не соответствуют ценностям и календарю World Athletics

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не поддерживает проведение Игр дружбы в России, заявил президент организации Себастьян Коу, его слова приводит ТАСС. Он отметил, что данные соревнования не соответствуют ценностям World Athletics и соревновательному календарю.

Что касается Игр дружбы, то я не особо воодушевлен этим. Несколько федераций прислали нам запрос по этой теме, на что мы четко ответили, что это не соответствует нашим ценностям и соревновательному календарю, — сказал Коу.

Решение о проведении Игр дружбы принял президент РФ Владимир Путин. Соревнования пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Призовой фонд игр составит 4,6 млрд рублей. Как отмечала депутат Госдумы Светлана Журова, Россия не будет приглашать национальные олимпийские комитеты, поэтому МОК не сможет запретить проводить эти соревнования.

Ранее генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли сообщил, что Россия не имеет права проводить Игры дружбы. По его словам, соревнования невозможны, так как Российское антидопинговое агентство не имеет статус соответствия.

В свою очередь, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах указал, что говорить о последствиях в отношении России из-за проведения Игр дружбы пока рано. По его словам, в настоящее время ведутся обсуждения по данному поводу