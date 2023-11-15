«Не их дело»: в ГД ответили на призыв МОК бойкотировать Игры дружбы Депутат Журова: Россия не планировала приглашать НОК на Игры дружбы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Россия не собирается приглашать национальные олимпийские комитеты (НОК) на Игры дружбы, так как формат состязаний предусматривает только участие стран и отдельных спортсменов, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, Международный олимпийский комитет (МОК) не может запретить проводить эти соревнования.

Это вообще отношения к НОК не имеет, не их дело. НОК отправляет команду на олимпийские игры. Мы что, Олимпиаду устраиваем? Мы пригласим участвовать на высочайшем уровне страны, спортсменов, а не НОК. Они не могут нам запретить эти Игры, это не в их компетенции, — сказала Журова.

Депутат отметила, что Игры дружбы не будут похожи на олимпийские соревнования. Она подчеркнула, что в следующем году планируются Игры будущего, а МОК не нравится, что Россия предлагает и проводит два масштабных соревнования в новом и современном формате.

МОК понимает, что для них это угроза, но ее нет. Они были и остаются Олимпийскими играми. Никто не претендует на их уничтожение, не то пытаются найти, — подчеркнула Журова.

Она напомнила, что МОК не делает критических заявлений в адрес НХЛ, когда лига не отпускает хоккеистов на Олимпийские игры, тем самым снижая зрелищность турнира, но когда речь идет о России, то «по указке начинают писать письма». Журова предложила МОК разослать обращения не только в НОК, но и президентам стран.

Международный олимпийский комитет рекомендовал национальным комитетам отказаться от участия в Играх дружбы — 2024. По словам директора департамента МОК по связям с НОК Джеймса Маклеода, участие в соревнованиях противоречит рекомендации исполкома от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в РФ. Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года.