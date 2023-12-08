Английский с акцентом, Хиддинк, допинг-скандал: что сделал Мутко для спорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Мутко

8 декабря 65 лет исполняется Виталию Мутко — одному из главных функционеров в истории российского спорта. Он успел поработать на важных должностях в футболе, был министром спорта и приложил руку ко множеству важнейших событий в этой сфере. NEWS.ru — подробнее о насыщенной биографии функционера.

Вывел «Зенит» на новый уровень

Мутко начал строить карьеру спортивного функционера в 1997 году после ухода с поста заместителя мэра Санкт-Петербурга. Он стал президентом футбольного клуба «Зенит», который на тот момент был середняком высшего дивизиона и находился в сложной финансовой ситуации. Первым серьезным решением Мутко на новом посту стало увольнение с поста главного тренера Павла Садырина, который привел «Зенит» к победе в чемпионате СССР 1984 года и был любимцем болельщиков. Тогда в городе этот поступок многие не одобрили.

Однако в последующие годы клуб совершил качественный рывок. В 1999-м команда впервые завоевала Кубок России, в том же году Мутко удалось договориться с «Газпромом», который стал титульным спонсором «Зенита». При функционере в команду вернулся тренер Юрий Морозов, который поставил команде атакующий футбол и раскрыл два главных таланта в истории российского футбола — Андрея Аршавина и Александра Кержакова. При Мутко «Зенит» в 2001 году завоевал бронзовые медали чемпионата России, а спустя два года стал вице-чемпионом.

Ограничил приезд легионеров в РПЛ

Мутко покинул «Зенит» в 2003-м. В тот момент он совмещал должность президента в клубе и Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ, ныне — РПЛ). В апреле 2005-го функционер выиграл выборы на конференции РФС и возглавил организацию. Одним из его первых важных решений на новом посту стало введение лимита на легионеров в элитном российском дивизионе. Начиная с сезона 2006 года в составе одной команды нельзя было выходить на поле одновременно более чем семи иностранцам.

С годами формат лимита много раз менялся, его постоянно критикуют, но ограничения продолжают действовать в РПЛ по сегодняшний день. Сейчас на поле могут выходить не более восьми легионеров, а их число в заявке ограничено 13.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко и новый главный тренер сборной России Гус Хиддинк

Пригласил в сборную первых иностранных тренеров

В 2006 году Мутко поддержал идею Романа Абрамовича о приглашении на пост главного тренера сборной России голландца Гуса Хиддинка, который добился высоких результатов с национальными сборными Австралии и Южной Кореи, имевшими очень скромный состав. Южнокорейцы с Хиддинком дошли до полуфинала чемпионата мира — 2002, а австралийцы впервые в истории вышли из группы на мундиале, прошедшем четыре года спустя.

Голландец вывел сборную России в финальную часть Евро-2008, где команда добилась исторического достижения, дойдя до полуфинала. В 2010-м Хиддинка на посту главного тренера по рекомендации Мутко сменил его соотечественник Дик Адвокат, а спустя два года в сборную пришел итальянец Фабио Капелло. Его кандидатуру также пролоббировал функционер.

Перед последним у РФС были большие задолженности по зарплате, а затем и проблемы с выплатой неустойки при расторжении контракта. Для погашения долгов бизнесмен Алишер Усманов выделил организации кредиты на общую сумму в 700 миллионов рублей, которые позже простил. Однако на момент проблем с Капелло Мутко не возглавлял РФС.

Прославился речью на английском языке

В 2008 году Мутко был назначен на должность министра спорта и первые полтора года совмещал посты в Минспорта и РФС, после чего покинул футбольную организацию. Будучи главным в российском спорте, Мутко 2 декабря 2010-го выступил на церемонии оглашения страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года, где функционер представлял заявку России. Пламенная речь Мутко на английском языке, которую тот произнес с сильным акцентом, вошла в историю под названием «Лет ми спик фром май харт» и породила множество мемов. Тем не менее Россия получила заветное право на проведение турнира.

«С его стороны это было очень смелым шагом — выйти на сцену, за которой наблюдает весь мир, и обратиться к планете и к ФИФА на английском. Очень хорошо то, что он в своем выступлении подшутил над собой по поводу своего знания языка. Иногда человек не должен ощущать себя слишком уж важным, ему неплохо подтрунивать над теми или иными своими качествами. Что он и сделал. Мне это очень понравилось», — рассказывал «Спорт-Экспрессу» Хиддинк.

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва» Виталий Мутко

Мутко фигурировал в докладах WADA

Мутко занимал пост министра спорта во время домашней Олимпиады 2014 года в Сочи и справедливо разделял лавры за чрезвычайно успешное выступление российских атлетов на турнире. Однако в 2016 году был опубликован доклад комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором сообщалось о существовании в России системы государственной поддержки применения допинга, а Мутко, будучи главным спортивным функционером, фигурировал в нем как один из основных обвиняемых.

После публикации доклада Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Мутко аккредитации на Олимпиаду — 2016, а затем и пожизненно запретил ему посещать Игры. Правда, в 2019-м функционер успешно оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Чем сейчас занимается Мутко

В 2015-м Мутко вернулся в РФС, но спустя два года приостановил свою деятельность на этом посту в связи с обращением в CAS. В декабре 2018-го функционер окончательно ушел из организации и больше не работал в спорте.

С мая 2018-го по январь 2020-го Мутко занимал пост заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития, а с января 2020-го по настоящий момент является генеральным директором акционерного общества ДОМ.РФ, созданного правительством в качестве финансового института развития в жилищной сфере.

«Я вспоминаю, отматываю — был главой Кировского района, любил страшно это дело. Потом стал президентом „Зенита“ — я думал, что всю жизнь буду им, хотел строить клуб, как „Барселону“. Думал, умру — стадион моим именем, как „Бернабеу“, назовут. Я шучу, конечно. Но на самом деле я увлекся этим, и все. Государственная служба на высоком уровне — это другая философия, другая ответственность. Потому что ты вырабатываешь политику, от твоих решений многое зависит — жизни людей», — рассказывал Мутко в интервью РБК.

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