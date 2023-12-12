В ГД сравнили с предательством участие в ОИ с нейтральным статусом Депутат Журавлев: участие в ОИ в нейтральном статусе похоже на предательство

Фото: Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участие российских спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе похоже на предательство интересов страны, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Депутат подчеркнул, что государство не должно тратить бюджетные средства на поездки подобных атлетов по соревнованиям.

К тем, кто при таких условиях все же поедет [на ОИ], сразу возникают вопросы — уж больно похожим на предательство интересов Родины выглядит такое согласие, тем более что МОК обещал еще и провести дополнительные консультации с такими атлетами, чтобы выяснить, что они не поддерживают российскую политику. В таком случае точно не стоит отправлять их за государственный счет, как это обычно происходило, — под нейтральным флагом люди ходят сдаваться врагу, а не побеждать, — отметил Журавлев.

МОК ранее допустил до летних Олимпийских игр в Париже восемь спортсменов из России и троих атлетов из Белоруссии. Речь идет о тех, кто смог пройти квалификацию в своих видах спорта. На Игры не допустят спортсменов и тренеров, имеющих контракт с вооруженными силами или агентствами национальной безопасности. В Париже также будет запрещена символика России и Белоруссии на официальных мероприятиях.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила NEWS.ru, что каждый спортсмен вправе сам решить, ехать ему на Олимпийские игры — 2024 в Париж в нейтральном статусе или нет. Депутат Госдумы также сравнила сегодняшнюю ситуацию с временем, когда она сама выступала на ОИ.