Родинина оценила допуск россиян на Олимпиаду в нейтральном статусе Ирина Роднина считает, что спортсмены вправе сами решать, ехать им на ОИ или нет

Фото: Lev Ilyin/Global Look Press

Каждый спортсмен вправе сам решить, ехать ему на Олимпийские игры-2024 в Париж в нейтральном статусе или нет, заявила NEWS.ru трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Депутат Госдумы также сравнила сегодняшнюю ситуацию с временем, когда она сама выступала на Олимпийских играх.

Олимпийский комитет, руководство страны, а также сами спортсмены будут решать, стоит ли ехать на Олимпиаду, учитывая, что МОК допустил россиян лишь частично. Мой взгляд на ситуацию не важен. Принять участия смогут те спортсмены, кто получил допуск, а значит они прошли квалификацию, — сказала Роднина.

Она также заявила, что не может сказать, как бы поступила, если бы оказалась в подобной ситуации, когда ей было 25 лет.

Сравнивать те времена с нынешними неправильно, непонятно, почему мы все время живем с оглядкой на прошлое. Мы занимались любительским спортом и для нас было понятно, что, если страна откажется от участия в соревнованиях, то спортсмены никуда не поедут. Сегодня же спорт профессиональный, — добавила Роднина.

МОК ранее допустил до летних Олимпийских игр в Париже восемь спортсменов из России и троих атлетов из Белоруссии. Речь идет о тех, кто смог пройти квалификацию в своих видах спорта. На Игры не допустят спортсменов и тренеров, имеющих контракт с вооруженными силами или агентствами национальной безопасности. В Париже будет запрещена символика России и Белоруссии на официальных мероприятиях.