Тренер сборной России по боксу ответил, поедет ли команда на ОИ без флага Тренер сборной по боксу Фархутдинов: готовы начать подготовку к ОИ хоть завтра

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Сборная России по боксу готова начать подготовку к Олимпийским играм в любой день, если руководящие органы страны разрешат спортсменам выступать в нейтральном статусе, заявил в интервью NEWS.ru главный тренер мужской национальной команды Виктор Фархутдинов. При этом он добавил, что россиянам хотелось бы выступать с символикой РФ.

Мы, спортсмены, всегда готовы к соревнованиям. Будем действовать как нам прикажут, скажут или подскажут. Мы всегда за нашу любимую страну, флаг и гимн. Очень хочется выступать со всей символикой. Пока допустили без нее и вопрос с символикой еще решается. Надеюсь, что решится положительно и мы двумя руками поддержим Родину, флаг и гимн. У нас есть руководство, мнения которого мы будем придерживаться. Дадут нам добро, мы хоть завтра начнем подготовку, — сказал Фархутдинов.

МОК ранее допустил до летних Олимпийских игр в Париже восемь спортсменов из России и троих атлетов из Белоруссии. Речь идет о тех, кто смог пройти квалификацию в своих видах спорта. На Игры не допустят спортсменов и тренеров, имеющих контракт с вооруженными силами или агентствами национальной безопасности. В Париже будет запрещена символика России и Белоруссии на официальных мероприятиях.

В пятницу, 8 декабря, МОК допустил до летних Олимпийских игр в Париже восемь спортсменов из России и троих атлетов из Белоруссии. Речь идет о тех, кто смог пройти квалификацию в своих видах спорта.