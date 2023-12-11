Лыжница Степанова поддержала гимнастов, решивших не ехать на Олимпиаду-2024

Фото: Xinhua/Deng Hua/Global Look Press

Вероника Степанова

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова у себя в Telegram-канале выразила поддержку старшему тренеру сборной России по спортивной гимнастике Валентине Родионенко после ее заявления об отказе российских гимнастов от участия в Олимпийских играх 2024 года на условиях Международного олимпийского комитета (МОК). По словам спортсменки, для всех должны быть одинаковые правила.

Я рада, что в российском спорте рулят женщины с твердым характером и чувством собственного достоинства. С Еленой Вяльбе я не всегда во всем согласна, но здесь полностью ее и Валентину Родионенко поддерживаю: или ехать участвовать на равных условиях или пусть идут норвежским лесом. Как человек, который был, бегал, побеждал и там, и там, заявляю, что наш лес уже давно лучше, — поделилась своим мнением Степанова.

МОК ранее допустил до летних Олимпийских игр в Париже восемь спортсменов из России и троих атлетов из Белоруссии. Речь идет о тех, кто смог пройти квалификацию в своих видах спорта. На Игры не допустят спортсменов и тренеров, имеющих контракт с вооруженными силами или агентствами национальной безопасности. В Париже будет запрещена символика России и Белоруссии на официальных мероприятиях.

Ранее в МИД России заявили, что ограничения для российских спортсменов со стороны Международного олимпийского комитета являются сегрегацией по национальному признаку. В ведомстве отметили, что термин «олимпийское перемирие» отсутствует в Олимпийской хартии и не может быть использован МОК для дискриминации спортсменов.