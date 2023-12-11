Олимпийский чемпион по боксу ответил, нужно ли ехать на ОИ-2024 без флага Боксер Тищенко считает, что каждый спортсмен имеет право выступать без флага

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Тищенко

Время, когда российские спортсмены могли слушаться международных организаций, выступающих за запрет символики РФ на соревнованиях, прошло. Такое мнение в интервью NEWS.ru высказал двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко.

Участие на Олимпиаде без флага и гимна — это вопрос на тоненького. Выступали же наши спортсмены без флага и гимна на Играх в Пекине в 2022 году. Тогда это считалось допустимо, но нам обещали в скором времени вернуть флаг и гимн, поэтому мы соблюдали навязанные нам правила и нормы. Время прошло. Позже появились новые обстоятельства, которые не позволяют нам выступать с символикой страны. Наверное, хватит идти на поводу чиновников, выступающих за запреты, — сказал Тищенко.

Он добавил, что каждый спортсмен хочет выступать и имеет на это право, пусть даже в нейтральном статусе. Но вопрос флага и гимна является принципиальным, поэтому сложно дать однозначный ответ, как правильно поступить в такой ситуации.

Не могу дать однозначный ответ, потому что в моей карьере таких ситуаций не было, — добавил Тищенко.

МОК ранее допустил до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже восемь спортсменов из России и троих атлетов из Белоруссии. Речь идет о тех, кто смог пройти квалификацию в своих видах спорта. На Игры не допустят спортсменов и тренеров, имеющих контракт с вооруженными силами или агентствами национальной безопасности. В Париже будет запрещена символика России и Белоруссии на официальных мероприятиях.