МОК изменил решение: кто из россиян выступит на Олимпиаде-2024

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8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия в Олимпиаде в Париже. Позже в пресс-релизе организации указали, что по итогам квалификационного отбора 11 «нейтральных» спортсменов поедут на соревнования. Кто из россиян попадет на Игры в Париже — в материале NEWS.ru.

Критерии МОК

Исполком МОК принял решение, что индивидуальные нейтральные спортсмены, прошедшие квалификацию по существующим системам отбора, имеют право участвовать в соревнованиях Олимпийских игр — 2024 в Париже в соответствии со специальными критериями, среди которых:

участие в статусе индивидуальных нейтральных атлетов;

невозможность участия в командных соревнованиях;

спортсмены не могут активно поддерживать специальную военную операцию России;

нужно соответствовать антидопинговым требованиям;

санкции против правительств России и Белоруссии будут действовать во время Игр.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто поедет на Олимпиаду в Париже

МОК также сообщает, что только 11 атлетов сейчас квалифицировались на Олимпийские игры: шесть с российскими паспортами и пять — с белорусскими. Из них шестеро смогут принять участие в соревнованиях по борьбе, трое — в велоспорте и по одному — в академической гребле и плавании.

В Национальном олимпийском комитете Белоруссии рассказали, что им известны имена четырех спортсменов, которые поедут на Игры: греко-римский борец Абубакар Хаслаханов и чемпионка мира по вольной борьбе Ванесса Колодинская, член команды по академической гребле Евгений Золотой и пловчиха Анастасия Шкурдай.

От России на Игры поедут борцы и велогонщики. В Олимпийском комитете РФ пока не называют фамилий спортсменов, прошедших отбор.

Смогут ли выступить на Олимпиаде теннисисты из России

Нынешний список МОК — не финальный, в него еще могут попасть, например, теннисисты. Многие из них входят в число лучших спортсменов мира. Чтобы квалифицироваться на Олимпиаду, россиянам нужно было участвовать в командных соревнованиях: Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг, но они не могли из-за санкций.

Однако в теннисе существует система специальных приглашений (wild card), и россиянам могут их предоставить, так как сразу семеро — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Вероника Кудемертова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова — входят в топ-20 лучших игроков мира.

В правилах также написано, что теннисисты для участия в ОИ должны как минимум дважды представлять свою команду в течение олимпийского цикла. С этим проблем нет — в 2021-м россияне сделали победный дубль: выиграли Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг.

Международная федерация тенниса также указывает, что wild card может быть предоставлен за исторические заслуги. И победный дубль на Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг относится как раз к ним.

Кто поддержал решение МОК о допуске россиян на Игры

Глава оргкомитета Олимпийских игр в Париже Тони Эстонке поддержал решение о допуске россиян и белорусов в нейтральном статусе.

«Мы уважаем это решение. Мы будем приветствовать участие спортсменов в соответствии с указанными правилами, то есть без флагов, гимнов, должностных лиц и командных турниров. Таким образом, эти делегации будут очень небольшими, но их будут приветствовать», — приводит слова Эстонке Reuters.

Что говорят в России о решении МОК

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что каждый спортсмен будет сам принимать решение об участии в Играх. Мнение атлета может идти вразрез с общественным, но это выбор конкретного человека.

«Каждый человек выбирает свой собственный путь в этой жизни, в некоторых случаях этот путь не совпадает с ожиданиями общественного большинства. Собственно говоря, за этот выбор каждый человек будет нести ответственность всю оставшуюся жизнь», — приводит РИА Новости слова Позднякова.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Станислав Поздняков

Каждый спортсмен вправе сам решить, ехать ему на Олимпийские игры — 2024 в Париж в нейтральном статусе или нет, поддержала президента ОКР трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Депутат Госдумы также сравнила сегодняшнюю ситуацию с временем, когда она сама выступала на ОИ.

«Олимпийский комитет, руководство страны, а также сами спортсмены будут решать, стоит ли ехать на Олимпиаду, учитывая, что МОК допустил россиян лишь частично. Мой взгляд на ситуацию не важен. Принять участие смогут те спортсмены, кто получил допуск, а значит, они прошли квалификацию», — сказала Роднина NEWS.ru.

Как отреагировал Путин на условия МОК

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о ситуации с допуском на Игры. По его словам, не стоит забывать, что спортсмены всю жизнь тренируются и у них должна быть возможность выступать на крупнейших турнирах.

«Сейчас надо проанализировать, какие условия выдвигает МОК. Если цель в этом: отсечь лидеров и показать, что российский спорт не развивается или он загибается, то тогда надо, чтобы Минспорт и Национальный олимпийский комитет России проанализировали и приняли взвешенное решение», — сказал Путин во время прямой линии, которая прошла 14 декабря.

Президент также добавил, действия спортивных чиновников противоречат идее Игр. «Все, что международные чиновники делают в отношении российского спорта, — это полное противоречие и извращение идеи Пьера де Кубертена „О спорт, ты мир!“ Олимпийское движение для того и создавалось, чтобы объединять людей, а не разъединять их», — подчеркнул Путин.

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