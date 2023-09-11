Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россиянин Даниил Медведев в финале Открытого чемпионата США по теннису проиграл сербскому спортсмену Новаку Джоковичу, сообщает РИА Новости. Встреча проходила в Нью-Йорке и продолжалась 3 часа 17 минут.

27-летний россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, проиграл второму номеру посева со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. Таким образом серб стал четырехкратным чемпионом US Open, ранее он выигрывал в 2011, 2015 и 2018 годах. Кроме того, Джокович стал 24-кратным победителем турниров Большого шлема, что является абсолютным рекордом. Ранее рекорд принадлежал американке Серене Уильямс, на счету которой было 23 победы.

По итогам турнира Новак Джокович замет первую строчку мирового рейтинга АТР. Даниил Медведев в настоящее время является третьей ракеткой мира. Он выигрывал US Open в 2021 году. Также россиянин — двукратный победитель Открытого чемпионата Австралии (2021, 2022).

Ранее российский олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников посоветовал не жаловаться на погодные условия на Открытом чемпионате США US Open — 2023. Спортсмен отметил, что сетовать на это нет смысла, все спортсмены играют в одинаковых условиях.